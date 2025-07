Celstraffen voor regiogenoten die tiener aanrandden

De feiten begonnen eind 2022, toen het dan 16-jarige meisje verliefd werd op een dertiger uit Kortenberg. Al gauw dwong hij zijn seksuele fantasieën op en vroeg hij haar betrekkingen te hebben met andere mannen. Dat gebeurde onder andere in een kraakpand, in auto's en in een hotel in Gooik. De hoofdverdachte is veroordeeld tot acht jaar cel, de mannen uit Machelen, Londerzeel en Humbeek die meermaals seks hadden met het tienermeisje, krijgen drie jaar cel met probatie-uitstel.