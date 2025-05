Valse telefonische oproepen in naam van de politiezone Rode

Tijdens het telefoongesprek zou de valse politievrouw gepolst hebben naar de aanwezigheid van waardevolle spullen in de woning van de slachtoffers die opgebeld werden. Verder zouden zij zogezegd de dag nadien langskomen aan de woning om te zien of alles veilig is.

De politiezone Rode roept op om extra waakzaam te zijn voor telefonische oproepen en zeker geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie te delen. De politie vraagt ook om alle oudere inwoners hiervan op de hoogte te brengen.