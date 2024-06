Kleurrijke bakken fleuren Stationplein Halle op

Het Stationsplein is een centrale ruimte waar veel volk langskomt. Vandaag ontmoeten Hallenaren elkaar al op het plein. Er staan zitbanken en de fontein trekt ook gezinnen aan met kinderen. Het Stationsplein biedt mogelijkheden om in te zetten op beleving. Dat is ook een uitdaging, omdat het plein ook het tunneldak vormt over de treinsporen. Er kunnen bijvoorbeeld geen bomen worden aangeplant. Bovendien wordt de ruimte regelmatig gebruikt om evenementen te organiseren, zoals Halle Schaatst en de kermis tijdens Carnaval Halle. "De stad kiest daarom voor een alternatieve opstelling met verplaatsbare onderdelen. Het ontwerp brengt architectuur en kunst samen en voorziet naast kleurrijke lijnen ook een ontmoetingspunt met groen. Een deel van de installatie is deze week geplaatst. De constructie met zitbanken volgt binnen enkele weken", klinkt het.

De Halse illustrator Sarah Wouters zorgt ook nog voor een geanimeerd plan van de stad. Dit najaar volgen de verfwerken, waarbij met strepen een tapijt op het plein wordt gecreëerd voor een gezellig ruimtegevoel.