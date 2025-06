Koken met cachet: De recepten van Glenn Verhasselt

De eerste gast van Jeroen is niet van de minste: Glenn Verhasselt kookt al jarenlang de pannen van het dak in het tweesterrenrestaurant Sir Kwinten te Lennik en hij werd in 2025 door Gault&Millau uitgeroepen tot Chef van het Jaar. Glenn heeft ook een bijzondere band met onze zender: in 2011 won hij de kookwedstrijd Beste Jonge Kok met een fantastisch gerecht met lamsvlees en een dessert op basis van framboos. In Koken met Cachet maakt hij dezelfde gerechten van toen klaar, evenwel flink gekruid met de culinaire ervaring die Glenn sindsdien opdeed. Probeer het ook! Exclusief voor Ring geeft hij zijn gerechten prijs.