Koken met cachet: De recepten van Kenneth De Win

In de tweede aflevering van Koken met cachet ontvangen we niemand minder dan Kenneth De Win, chef van het tapasrestaurant Tapa Ti in Sterrebeek. Hij was ooit finalist in onze kookwedstrijd Beste Jonge Kok en keert nu terug met een herwerking van zijn iconisch kabeljauwgerecht. Als kers op de taart serveert hij een zomers dessert met churro’s, citrusvruchten en mandarijnsorbet. Tafelgasten Eva Grootvriendt en Olivier Dumoulin schuiven met veel goesting aan. En goed nieuws: je kan nu ook de recepten ontdekken!