Koken met cachet: de recepten van Vicky Jacobs

In de derde aflevering van Koken met Cachet toont chocolatier en patissier Vicky Jacobs (35) haar vakmanschap. Ze studeerde en doceert aan Coovi en schopte het in 2012 tot de halve finale van De Beste Jonge Kok. Bij De Cort Distillery serveert ze een smaakvolle tagliatelle met spinazie en kip, gevolgd door heerlijke soesjes met vanillecrème en pralinépasta. Heel graag deelt ze haar recepten met ons! Zo kan je ook thuis aan de slag.