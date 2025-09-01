Koken met cachet: de recepten van Vicky Jacobs
In de derde aflevering van Koken met Cachet toont chocolatier en patissier Vicky Jacobs (35) haar vakmanschap. Ze studeerde en doceert aan Coovi en schopte het in 2012 tot de halve finale van De Beste Jonge Kok. Bij De Cort Distillery serveert ze een smaakvolle tagliatelle met spinazie en kip, gevolgd door heerlijke soesjes met vanillecrème en pralinépasta. Heel graag deelt ze haar recepten met ons! Zo kan je ook thuis aan de slag.
Tagliatelle met spinazie en kip
Ingrediënten voor 4 personen
Kip
- 4 kippenescaloppe (ca. 120–150 g per stuk)
- Peper & zout
- Olijfolie
Groene spinaziepasta (zelfgemaakt)
- 600 g bloem (type 00)
- 6 eieren
- 200 g spinazie (voor in het pastadeeg)
- 400 g spinazie (voor in het gerecht)
Parmezaanse roomsaus
- 300 ml room
- 50 g Parmezaanse kaas (fijn geraspt)
- Gevogelte bouillon
- Peper
- Nootmuskaat
- Citroenrasp
- Tuinkruiden (basilicum, tijm)
Afwerking
- 2 bollen burrata (1 bol per 2 personen)
- Extra Parmezaanse kaas
- Olijfolie
- Eventueel: citroenrasp, verse basilicum, chili flakes
Bereiding
Verse pasta maken
- Blancheer de spinazie kort, knijp goed uit, en pureer fijn.
- Meng bloem, eieren en spinaziepuree tot een soepel deeg. Laat 30 min rusten.
- Rol uit tot dunne vellen, snijd in tagliatelle.
Kip bereiden
- Kruid de kipfilets met peper en zout.
- Verhit een beetje olijfolie in een pan en bak de kip op middelhoog vuur goudbruin en gaar.
Parmezaanse saus
- Verwarm de room.
- Voeg Parmezaanse kaas toe, roer tot een gladde saus.
- Kruid met peper en eventueel een snufje nootmuskaat. Houd warm.
Pasta
- Breng ruim gezouten water aan de kook. Kook de verse pasta 2–3 minuten tot beetgaar. Giet af.
- Meng de pasta met de gestoofde spinazie en kruid af naar smaak.
Serveren
- Dresseer de pasta en de kip op het bord.
- Lepel wat Parmezaanse saus over de kip.
- Scheur de burrata open en leg een stuk op elk bord (bij voorkeur op de warme pasta zodat het iets smelt).
- Werk af met olijfolie, chilliflakes, citroenrasp en extra Parmezaan en eventueel verse basilicum
Dessertje Vicky: Soesjes met vanillecrème, pralinépasta & karamel
Ingrediënten
Soezendeeg (±20 kleine soesjes)
- 100g boter
- 200 ml water
- 150 g bloem
- 5g suiker
- 2 g zout
- 5 à 6 eieren
Vanillecrème met slagroom
- 250 ml melk
- 1/2 vanillestokje
- 50 g suiker
- 2 eidooiers
- 25 g maïzena of puddingpoeder
- 125 ml slagroom
Pralinépasta
- 100 g hazelnoten
- 100 g suiker
- 1g zout
Karamel
- 100 g suiker
- Klein scheutje water
Bereidingswijze
Pralinépasta
- Rooster de noten 10 min op 180°C tot goudbruin.
- Smelt de suiker in een droge pan op middelhoog vuur tot goudbruine karamel.
- Voeg de noten toe en roer tot alles gecoat is.
- Giet op bakpapier en laat afkoelen.
- Breek in stukken en maal in een keukenmachine tot een gladde, olieachtige pasta. (Kan even duren!)
Vanillecrème
- Breng melk en vanille aan de kook.
- Klop in een aparte kom de eidooiers, suiker en maïzena los.
- Giet een beetje hete melk bij de eieren, roer goed en giet dan alles terug in de pan.
- Laat zachtjes indikken tot een stevige pudding.
- Giet in een schone kom, dek af met folie (direct op het oppervlak) en laat volledig afkoelen.
Klop de slagroom op en spatel die luchtig door de afgekoelde pudding.
Soezendeeg
- Doe water, boter, zout en suiker in een kookpan en laat 1 minuut krachtig koken.
- Neem de pan van het vuur zodra het mengsel gekookt heeft en wacht tot de kookkracht verdwenen is.
- Voeg de bloem toe en roer stevig met een spatel.
- Het beslag droogroeren op een laag vuur tot een temperatuur tussen 60 en 70°C
- Breng het beslag over in een mengkom.
- Voeg de eieren één voor één toe, telkens volledig inmengen. Controleer tussendoor de consistentie.
- Stop met eieren toevoegen zodra het deeg licht glanst en in een punt van de spatel loopt. Het beslag moet soepel maar niet te vloeibaar zijn.
- Doe het beslag in een spuitzak en spuit bolletjes van 3-4cm diameter op een bakplaat met bakpapier of siliconemat.
- Bak op 200°C voor 20–25 min tot goudbruin. Zorg dat halfweg het bakproces de stoom uit de oven kan zodat de soesjes mooi kunnen uitdrogen.
- Laat volledig afkoelen alvorens te vullen.
Karamel
- Smelt suiker in een pan zonder roeren tot amberkleurige karamel.
- Doe dit net voor je de soesjes zal afwerken.
Vullen en afwerken van de soesjes
- Maak een gaatje onderaan de soesjes.
- Vul de soesjes met vanillecrème en pralinépasta.
- Dop de bovenkant in de karamel en laat ondersteboven afkoelen op een bakpapier of siliconenmatje.
Vullen en afwerken van de soesjes
- Maak een gaatje onderaan de soesjes.
- Vul de soesjes met vanillecrème en pralinépasta.
- Dop de bovenkant in de karamel en laat ondersteboven afkoelen op een bakpapier of siliconenmatje.