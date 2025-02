Brug over E19 in Zemst eindelijk terug open: “Werken liepen maandenlang vertraging op”

De brug over de E19 onderging sinds april vorig jaar een grondige renovatie om het rijcomfort en de duurzaamheid te verbeteren. “De asfaltlaag werd vernieuwd, de brugvoegen werden aangepakt en er werden betonherstellingen uitgevoerd. Daarnaast werd de brug enkele millimeters opgevijzeld om de draagstructuur te optimaliseren”, zegt schepen van Openbare Werken Koen Vandermeiren. “Ook het afvoersysteem werd verbeterd om wateroverlast bij regen te voorkomen. Een beschermende laag helpt de levensduur van de brug te verlengen.”

De brug over de E19 is een belangrijke verbindingsweg tussen deelgemeenten Eppegem en Elewijt. “Door de maanden vertraging was er veel ongenoegen bij de bevolking, die door het gering aantal bruggen over de E19, een serieuze omweg moesten maken”, zegt Vandermeiren. “Het gemeentebestuur heeft vanaf dag één de koe bij de hoorns gevat. De werken, die al maanden stil lagen, zijn daardoor in versneld tempo afgewerkt.”

Bij beter weer in april of mei wil het Agentschap Wegen en Verkeer nog voegen en de rode verflaag voor de fietspaden aanbrengen. Daardoor zou er enkele dagen beperkte hinder zijn.