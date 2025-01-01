Herinrichting kruispunten Woluwelaan in Machelen gaat van start: “We zetten de kroon op het werk”

In 2023 werd de herinrichting van de Woluwelaan helemaal afgerond, nu is het de beurt aan de kruispunten met de Haachtsesteenweg en de Kerklaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer start volgende week maandag met het kruispunt aan de Kerklaan. De werken duren tot juli 2026 en verlopen in twee fasen. Dit najaar wordt er gewerkt aan de kant van het gemeentehuis. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer tussen Vilvoorde en Diegem mogelijk over de Woluwelaan, over één versmalde rijstrook per richting.

“Lokaal verkeer dat van en naar het centrum van Machelen moet, zal moeten omrijden om via de Vilvoordelaan en Jan Van Obberghenstraat. Langs deze omleidingsroute geldt gedurende de werken een parkeerverbod, zodat het tweerichtingsverkeer vlotter verloopt”, zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Volgend jaar volgt de andere kant van het kruispunt. Dan zal het verkeer vanuit Diegem of vanaf rotonde De Vuist naar de Kerklaan via een tijdelijke toegang op de busbaan naar de Makro-parking kunnen, en vandaar naar de Kerklaan.”

Vanaf januari 2026 start het Agentschap Wegen en Verkeer ook met de herinrichting van het kruispunt met de Haachtsesteenweg. Tijdens de werken zal de steenweg ongeveer een maand afgesloten zijn tussen de Woluwelaan en de Kuregemstraat. De herinrichting van beide kruispunten vormt de laatste fase van de grootschalige vernieuwing van de Woluwelaan.

“We zetten de kroon op het werk aan de Woluwelaan. In totaal investeren we hier zo’n 79 miljoen euro, waarvan 6,5 miljoen euro voor deze laatste twee kruispunten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder. “Het resultaat is een vlottere verbinding met de binnen- en buitenring, veilige en comfortabele fietspaden, betere oversteken en vrije bedding voor de Ringtrambus. Zo krijgt de hele Noordrand een verkeersas die klaar is voor de toekomst.”