Meer dan 3.000 Strombekenaren lusten mobiliteitsplan niet en trekken donderdag naar gemeenteraad

“Liefst 27 procent van de volwassen bevolking van Strombeek-Bever tekende onze petitie”, zegt bewoner Paul Grard (63) namens het actiecomité ‘Stop Mobiliteitsplan Strombeek-Bever’. “We gaan naar de gemeenteraad om ons standpunt bekend te maken. We hebben zeer sterk de indruk dat het gemeentebestuur selectief doof en blind is ten opzichte van de getroffen inwoners. Door het feit dat al het verkeer letterlijk door vier straten wordt doorgejaagd, zijn de inwoners getroffen in hun dagelijks leven. Ze kunnen de straat niet meer oversteken door het vele verkeer. De kinderen kunnen niet meer buiten. We hebben nu een reeks acties op het getouw gezet. Niet alleen een petitie, maar ook via onze Facebookpagina ‘Stop Mobiliteitsplan Strombeek-Bever’ en een actie op de eerstkomende gemeenteraad nu donderdagavond. Die fietszone onder andere in de Lakenstraat en Rijckendaelstraat, is voor de betrokken fietsers bijna een zelfmoordweg. Gezien de densiteit, met meer dan 4.000 auto’s per dag, die zich niet houden aan de 30km/u, gaan de fietsers gegijzeld worden door de auto’s. Deze fietsstraten zijn hier een glijmiddel om het autoverkeer te stremmen. Dit is een levensgevaarlijke situatie. Een fietszone werkt pas als er een gelijke verdeling is van het aantal fietsers en auto’s, maar dat is hier niet het geval.”

Eerlijke verdeling

We vragen een eerlijke verdeling van het (sluip)verkeer over heel Strombeek. Aangezien de gemeente ons standpunt negeert, gaan we nog eens op de gemeenteraad zelf benadrukken dat de situatie onhoudbaar is. Indien de gemeente dit plan niet terugdraait, zullen we de situatie laten vaststellen door een gerechtsdeurwaarder en zullen we alle rechtsmiddelen gebruiken om de situatie te herstellen zoals die was voor de invoering van het mobiliteitsplan in februari dit jaar.” Paul benadrukt nogmaals de onhoudbare situatie door het vele verkeer dat langs enkele straten wordt gestuurd. “Mensen verkopen hun huizen”, zegt buurtbewoonster Dalila Lamkaddem, die al acht jaar in Strombeek woont. “Hier staat de woonst van onze buur al te koop, ik ben ook van plan mijn huis te verkopen. Deze situatie is onhoudbaar. Het is hier onleefbaar geworden. Ik kan mijn venster niet meer open zetten. Het gemeentebestuur heeft met de invoering van dit plan nu zelf problemen gecreëerd.”

Bijsturingen

“We blijven de vooraf gesproken timing van het traject volgen”, reageert Schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Op 28 mei is er commissie Mobiliteit. Daar gaan we enkele fundamentele bijsturingen aan het plan voorstellen. Die bijsturingen komen er los van het feit of er nu duizend mensen of niet op straat komen. Die bijsturingen gebeuren er omwille van verschuivingen van het verkeer die niet oké zijn. We gaan niet alles terugschroeven. Over de details van die bijsturingen, kan ik nog niet communiceren, daarvoor dient de commissie mobiliteit, die overigens openbaar is. De definitieve bijsturing zal nog voor het bouwverlof gebeuren. Er is ook spreekrecht door de bewoners aangevraagd, dat zal komende gemeenteraad worden behandeld.”