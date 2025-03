Tal van grote werven dit jaar langs autosnelwegen: “Hinder zoveel mogelijk beperken”

Vlaanderen maakte gisteren bekend dat het komend jaar meer dan 900 miljoen investeert in werken langs de Vlaamse autosnelwegen. De werken zijn nodig om de veiligheid en de levensduur van onze weginfrastructuur te verbeteren. “Met elke werkdag gemiddeld een enorme 63,4 miljoen voertuigkilometer, krijgen onze autosnelwegen heel wat te verduren. Die hoge verkeersdruk in het logistieke hart van Europa - in combinatie met verouderde wegen, bruggen en tunnels - maakt een stevige investering broodnodig,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder. “Onze infrastructuur is wat onze regio doet draaien, onze mensen doet werken, en die infrastructuur moet veilig, maar ook robuust zijn. Ik geef bovendien extra aandacht aan havenwegen om die belangrijke logistieke assen klaar voor de toekomst te maken.”

In Vlaams-Brabant wordt onder meer heel wat hinder verwacht op de E40 in Dilbeek. Vanaf het najaar wordt de brug van de Kortemansstraat/Jozef Mertensstraat vervangen. De nieuwe brug moet ook de toekomstige spitsstrook op de E40 richting Gent mogelijk maken. De werken zouden zo’n zes maanden duren. Ook op de E19 in Vilvoorde, waar een geluidsmuur onder wordt genomen, wordt heel wat hinder verwacht. Verder wordt aan het verkeersknooppunt in Sint-Stevens-Woluwe spoorvorming hersteld. De werven komen bovenop de werken voor de herinrichting van de Ring rond Brussel.