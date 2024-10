Vrachtwagen kantelt en verliest lading, twee rijstroken versperd op Ring: “Vermijd de omgeving”

Het belooft een lastige ochtendspits te worden op de Ring rond Brussel. Een vrachtwagen reed er vannacht rond twee uur in op een botsabsorbeerder. “Daarop is de vrachtwagen gekanteld, met ladingverlies als gevolg”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Er ligt slib verspreid over twee rijstroken. Er staat een file vanaf Groot-Bijgaarden, maar die groeit nu snel aan. Je het best omrijden.”

De afhandeling van het ongeval zal nog enkele uren in beslag nemen volgens het Vlaams Verkeerscentrum. "Vanuit Gent naar Hasselt kies je beter voor een route via Antwerpen. Vanaf Halle naar Leuven of vanaf Itter naar Antwerpen neem je beter de buitenring", klinkt het.