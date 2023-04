Regiogenoten overwinnen tweede hoogste bergplateau ter wereld

Sofie Lenaerts uit Zemst, Katrien Kestens uit Schepdaal en Jana Vereertbrugghen uit Lennik zijn terug van een behoorlijk extreem avontuur samen met 9 andere landgenoten. Op 10 maart trokken ze naar de noordelijke regio in Gilgit-Baltistan in Pakistan. “Die regio is bij de bergbeklimmers bekend voor de werelds hoogste berggebieden zoals Killer mountain Nanga Parbat en K2, en het hoogstgelegen natuurpark Deosai met een gemiddelde hoogte van 4110 meter”, vertelt Sofie Lenaerts uit Zemst, die het team coachte en het laatste deel van de tocht meedeed. “In het park huizen onder meer de Himalaya bruine beer, de sneeuwluipaard en de Himalaya wolf. Die kregen we trouwens in levenden lijve te zien.” Het team overbrugde een afstand van 70 kilometer met ski’s en slee bij temperaturen van maar liefst 23 graden onder het vriespunt en dat zonder hulp van buitenaf. “Het avontuur was het resultaat van maandenlange voorbereidingen en trainingen”, vertelt Sofie. “Het was een ongelofelijke ervaring. Nooit eerder slaagden vrouwen erin om het befaamde plateau over te steken.”