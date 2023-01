Begin deze week heeft voetbalclub Union zijn plannen voor een nieuw stadion gepresenteerd aan fans en omwonenden. De Bemptsite in Vorst, vlak naast de Brusselse Ring dicht bij Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw, is volgens de club de beste locatie. Die laatste twee gemeenten hadden zo hun twijfels over dat plan, vooral dan qua mobiliteit, maar ze steunen de club nu volledig.

Sint-Pieters-Leeuw positief over plannen Union-stadion in Vorst

Het Jozef Marienstadion in Vorst is al tientallen jaren de thuishaven van voetbalclub Union, maar vandaag hangt het nog met haken en ogen aan elkaar en er is gewoon te weinig plek. De club moet meer tickets kunnen verkopen om weer rendabel te zijn. Union wil daarom verhuizen naar een gloednieuw complex, op een braakliggend terrein en stortplaats van de gemeente Vorst, langs de E19. Daar zou plek zijn voor zo’n zestienduizend fans, maar de gemeente moet het bod van 3,5 miljoen euro eerst nog accepteren en buigt zich over de impact op het milieu en de mobiliteit.

Vandaag reist een kwart van de supporters met de wagen naar het stadion. Burgemeester Jan Desmeth van Sint-Pieters-Leeuw gelooft dat dat er in de toekomst een pak meer kunnen zijn. Voor een opstopping aan de op- en afrit in Ruisbroek vreest hij niet, en de bouwplannen zouden weleens een opportuniteit kunnen zijn. “Qua mobiliteit kunnen een aantal vergissingen uit het verleden vandaag nuttig ingezet worden”, vindt Desmeth. “Je hebt op de bocht van Vorst een brug liggen die eigenlijk ooit voorzien was om de Ring te sluiten. Die stopt daar. Het is een onbenutte brug, waar alleen wagens geparkeerd staan. Maar als je goed kijkt op Google Maps dan zie je dat die eigenlijk uitkomt waar het stadion gaat komen. Dus mits een aantal kleine aanpassingen zou moeten bekeken worden dat die brug rechtstreeks verbonden kan worden met de parking van het nieuwe stadion.”

En daar stopt het niet: naast het terrein ligt er ook al een oprit. “Daar rijden vandaag alleen wat dienstvoertuigen op”, aldus Desmeth. “Die oprit vertrekt bijna op de site waar het stadion zou komen. Dan kan men ook via die weg onmiddellijk wegrijden. Dat vermindert dan de druk op het op- en afrittencomplex van Ruisbroek-Drogenbos.” Eind deze maand zit Union aan tafel met de gemeente Vorst om het bod te bespreken. Eens de plannen concreter zijn, komt er in Sint-Pieters-Leeuw ook nog een infoavond.