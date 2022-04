‘Belgische Bruce Lee’ Mark Stas uit Sint-Pieters-Leeuw: “Alles te danken aan mijn gedrevenheid”

Al sinds zijn vierde verdiept Mark Stas uit Sint-Pieters-Leeuw zich in martial arts. Meer dan 40 jaar later heeft hij er zijn beroep van gemaakt. Zo heeft hij zijn eigen vechtstijl ontwikkeld en acteert hij in actiefilms.

Op zijn vierde raakt Mark Stas in de ban van martial arts. “Ik had toen een kleine prent van Bruce Lee, maar mocht nog niet naar een vechtclub gaan. Ik ben dan dagelijks bewegingen gaan trainen in mijn kamer”, zegt Mark Stas. Na zijn studies verhuist hij naar Duitsland en ontwikkelt zijn eigen vechtstijl, het Wing Flow System. “Het is een combinatie van beentrappen, knietechnieken, elleboogtechnieken en stoten.”

Mark wordt zo goed in zijn stijl dat grote namen uit de filmbusiness hem opmerken en hem uitnodigen in Azië. Hij waagt de sprong en verhuist naar Thailand. “Het is de Nederlander Ron Smoorenburg die mij ontdekt heeft. Hij speelde onder meer naast Jackie Chan en Steven Seagal”, gaat Stas verder. “Hij zei dat ik absoluut in films moest meespelen. Niet veel later had ik de eerste producties: English Dogs in Bangkok en Haphazard.”

Vandaag is Mark een veelgevraagd vechtacteur. Hij wordt in de pers de ‘Belgische Bruce Lee’ genoemd. “Dat is een hele grote eer omdat ik al van sinds mijn jeugd fan ben van hem. Hij was een echte inspiratie voor mij. Ik had nooit verwacht dat ik zo ver zou komen, maar ik was altijd gedreven in vechtkunst. Daar heb ik alles in mijn leven aan te danken”, besluit Stas.