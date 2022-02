‘Draai, draai meuleke’ verzamelt liedjes over molens

In Roosdaal werkt een groep enthousiastelingen aan 'Draai, draai meuleke', een liedjesboek voor kinderen, helemaal gewijd aan molens. Molenaar Jan Delcour stelde het liedjesboek samen. Mieke Evenepoel maakte de illustraties bij het boekje. Samen met lokale muzikanten wordt de muziek ingespeeld, zodat binnenkort ook in de school kan worden meegezongen.

Molenliedjes niet verloren laten gaan, dat is het opzet van 'Draai, draai meuleke', een boekje met 24 kinderliedjes rond molens. Daarmee wil Molenaar Jan Delcour kinderen opnieuw aan het zingen krijgen. “Als ik kinderen of klassen ontvang bij mij op de molen en vraag of ze een liedje kennen over molens, staan ze altijd met een mond vol tanden”, zegt Delcour. “Ook de juffen kijken ostentatief voor zich uit. Het gebeurt dat we de kinderen in de molen een liedje aanleren. De kinderen zijn daar heel enthousiast over.”

‘Draai, draai meuleke’ bevat 24 liedjes die geschikt zijn voor kleuters tot leerlingen van het lager onderwijs. “Bij de kleuters horen dan heel eenvoudige dansjes, voor wie ouder is zijn er complexere liedjes, zoals canons en meerstemmige liederen”, aldus Delcour.