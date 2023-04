‘Voor ik vergeet’ vertelt het levensverhaal van Affligemse volksfiguur Coco

De naam Claude Matelier, ofwel Coco, zegt je misschien niet veel maar in Affligem is Coco geen onbekende. Al meer dan een halve eeuw is Coco vrijwilliger bij voetbalclub Eendracht Hekelghem. En daar werd in de kantine vorige vrijdag 'Voor ik vergeet' voorgesteld, een nieuw boek over de naar Affligem uitgeweken Fransman.

Claude Matelier is 88 jaar en al meer dan 50 jaar vrijwilliger bij Eendracht Hekelgem. In de kantine van de club werd afgelopen vrijdag ‘Voor ik vergeet’ voorgesteld, een boek over het leven van de man. “Coco is geboren in Parijs, week uit naar Bretagne, maar keerde terug naar de hoofdstad voor zijn middelbare studies”, zegt auteur Luc Platteau. “Voor zijn legerdienst heeft hij 26 maanden in Marokko geleefd, daarna is hij Hekelgem terechtgekomen en hier getrouwd. De man heeft een erg boeiend levensverhaal gehad.”

In ons land heeft de man ook een verleden bij Renault in Vilvoorde. Vandaag is hij nog altijd een vertrouwd gezicht rondom het voetbalveld van Eendracht Hekelgem. Het boek bevat ook een aantal mooie tekeningen. Die zijn van de hand van Colette Wauters, de vrouw van de auteur. “Coco is een volksfiguur, dus het is leuk om te weten wat hij allemaal heeft meegemaakt”, aldus Platteau.