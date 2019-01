“Brussel en de Rand moeten elkaar helpen in het behoud van de Nederlandse taal”

Hoe staat het met de positie van het Nederlands in Brussel? Met die vraag trok het stadsforum Model NL, de voorbije vier maanden dwars door Brussel om opinies, verhalen, cijfers en kennis te verzamelen. Tijdens een afsluitend forum gingen vandaag een aantal experten in debat over die bevindingen. Zo waren er ook een aantal leerpunten voor de Vlaamse Rand.

De vier maanden dat Model NL het Nederlands in de hoofdstad onder de loep nam, heeft heel wat informatie en inzichten opgeleverd. Niet alleen over Brussel maar ook over de Vlaamse Rand.

“Wat we merken is dat de positie van de Nederlandse taal en het werken aan taalpromotie in Brussel enorm verschillend is dan bij ons in de Rand. Maar in beide gevallen moet er een hevige strijd geleverd worden om het Nederlands prominent in het straatbeeld te krijgen en te houden,” zegt Eddy Frans, voorzitter van vzw De Rand.

Een andere conclusie is de band die Nederlandstalige Brusselaars hebben met de Rand. "Die is sterk. Anderzijds zien we heel wat mensen vertrekken vanuit Bussel naar de Rand. Het is onze taak in Brussel om het Nederlands meer ingang te doen vinden. Dat zal op termijn de Rand ten goede komen. Als mensen uit de Rand moeten dan weer meer naar Brussel komen, komt dat de hoofdstad ten goede” zegt Gunther Van Neste, directeur van het Huis van het Nederlands.

Het Huis van het Nederlands vindt dat er meer over de gewestgrenzen heen gestapt moet worden. Brussel en de Rand moeten meer van elkaar leren in het belang van het behoud van de Nederlandse taal. Vzw De Rand staat open voor dat idee, maar wil de taalbarometer voor de Vlaamse Rand afwachten voor het nieuwe acties of beleidslijnen uittekent.



Foto: Facebook Huis van het Nederlands Brussel