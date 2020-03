10 jaar RINGtv-KOK: hespenrolletjes (vastgoedmakelaars)

De vastgoedmakelaars kregen in hun halve finale de opdracht om hespenrolletjes te maken. Een uitdaging voor Sana’a, die thuis vooral heel veel groenten en gezond kookt. Gelukkig is Bram ook van de partij, want hij kookt thuis al eens vaker hespenrolletjes. Al blijft het een uitdaging om tijdens 10 jaar RINGtv-KOK in de keukens van AEG/Electrolux even goed te presteren en dat deden ze! Geniet hier mee van de hespenrolletjes van Sana’a en Bram en… probeer ze vooral thuis zelf te maken.

Ingrediënten:

- Volle grond witloofstronken

- In de oven gebakken ham sneetjes

- 50gr echte boter + boter voor de witloof

- 50 gr bloem

- 5 dl volle koude melk

- verse muskaatnoot

- 200 gr gruyère geraspt

- Maredsous kaas in sneetjes

- Paneermeel

- Bloemige aardappelen

- Tuinkers

Bereiding:

- Leg de witloofstronken met 50 gram boter in een stevige pan met opstaande rand, kruid met peper en zout en laat zachtjes kleuren. Voeg vervolgens een half glas water toe en bedek met boterpapier. Laat zachtjes sudderen (40 minuten) tot je met een mes in het onderste deel van de stronk kan prikken zonder weerstand.

- Schil de bloemige aardappelen en kook ze gaar in water met zout.

- Laat de witloofstronken uitlekken en hou het kookvocht bij.

- Rol de uitgelekte stronken in een snee hesp en leg ze in een ovenschotel. Bedenk met een stukje Maredsous kaas.

- Maak bechamelkaassaus door 50 gr boter te laten smelten in een kookpot, er 50 gr bloem bij te voegen en te laten drogen door te roeren tot je een koekjesgeur krijgt. (Niet laten bruinen want je wil een witte saus bekomen). Voeg dan in één keer het vocht (koude melk + afgekoeld witloofsap) bij en blijf doorroeren met een garde zodat je geen klonters krijgen. Laat enkele minuten doorkoken zodat de bloemsmaak verdwijnt. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. Haal de saus van het vuur en meng er een derde van de geraspte kaas door.

- Giet de saus over de witloof en bestrooi met gemalen kaas. Eventueel kan je de rest van de geraspte kaas mengen met wat paneermeel en zo over het geheel strooien. Afwerken met enkele klontjes boter. Laat alles in een voorverwarmde oven (180°) garen tot je een mooi bruin korstje krijgt.

- Giet ondertussen de aardappelen af en draai ze door een passe-vite voor een zijdezachte puree. Kruid af met peper, zout, nootmuskaat en een eidooier. Voeg wat room of boter toe naar smaak. Meng voor het opdienen verse tuinkers door de punee en serveer in quenelles of naar eigen keuze.

