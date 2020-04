10 jaar RINGtv-KOK: rode bietentaart voor 25 jaar RINGtv (boekhandelaars)

Dubbel feest dit jaar op jouw zender: RINGtv viert dit jaar haar 25 ste verjaardag én er is de jubileumeditie van 10 jaar RINGtv-KOK. Lang moesten we niet nadenken vooraleer we besloten om alle kookduo’s in de voorrondes een feesttaart voor RINGtv te laten maken. De boekhandelaars zetten in op warmte en gezelligheid en bakten een rode bietentaart mét daarin vitamine c om de rode kleur beter te bewaren.

Ingrediënten voor de taart:

- 200 g bloem

- 150 g fijne kristalsuiker

- 2 theelepels bakpoeder

- ¼ theelepel zuiveringszout

- ¼ theelepel gewoon zout

- 75 g halve walnoten

- Rauwe rode bieten 250 g

- 1 grote sinaasappel bio

- 100 g stemgember

- 2 grote eieren

- 60 g zure room

- 125 ml zonnebloemolie

- 3 tabletjes vitamine C, gestampt in vijzel

Bereiding van de taart:



- Zet de oven op 160 graden.

- Doe het bloem, de suiker, bakpoeder, zuiveringszout en gewoon zout in een mengkom en klop tot een luchtige massa.

- Vet de taartvorm in met boter en bekleed met bakpapier

- Rooster de walnoten 10 minuten op een bakplaat in de oven

- Rasp de bieten niet te fijn en voeg toe aan de mengkom (niet meer roeren)

- Rasp de sinaasappelschil tot 1 eetlepel en voeg toe aan de mengkom (niet meer roeren)

- Hak de stemgember fijn en voeg toe aan de mengkom (niet meer roeren)

- Haal de walnoten uit de oven, hak ze in stukjes van 1 centimeter en voeg toe aan de mengkom (niet meer roeren)

- Verhoog de oventemperatuur naar 175 graden

- Klop de eieren en de zure room op

- Voeg de olie en de vitamine c toe

- Voeg het vloeibaar mengsel toe aan het meelmengsel. Meng goed met een spatel of met de hand

- Stort het mengsel in de taartvorm en laat 50 tot 55 minuten bakken in het midden van de oven

- Voel met een spies of de rode bietentaart gaar is. Zo ja, haal uit de oven

- Laat de taart 30 minuten rusten voor je de vorm verwijdert

Ingrediënten voor het glazuur:



- 150 gram verse roomkaas: Philadelphia of Mascarpone, op kamertemperatuur

- 60 gram poedersuiker

- 70 ml slagroom

- 6 cm verse gemberwortel

Bereiding van het glazuur:



- Rasp de gember en pers uit tot je 20 ml sap hebt

- Klop de roomkaas kort glad

- Voeg poedersuiker toe en klop kort tot alle suiker is opgenomen

- Giet daar slagroom bij en klop tot het glazuur dik en glad is (ongeveer 1 minuut)

- Voeg aan het eind het gembersap toe en klop kort

- Giet het glazuur pas vlak voor het opdienen over de taart

- Indien gewenst kan je de taart nog afwerken van chocoladekrullen



Bekijk de uitzending met de rode bietentaart hier.