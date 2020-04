10 jaar RINGtv-KOK: symfonie van framboos en citroen voor 25 jaar RINGtv (buschauffeurs)

Dubbel feest dit jaar op jouw zender: RINGtv viert dit jaar haar 25ste verjaardag én er is de jubileumeditie van 10 jaar RINGtv-KOK. Lang moesten we niet nadenken vooraleer we besloten om alle kookduo’s in de voorrondes een feesttaart voor RINGtv te laten maken. Met succes, want we kregen acht totaal verschillende, maar lekkere creaties. Zoals deze van de buschauffeurs: een symfonie van framboos en citroen.

Ingrediënten Biscuit Dacquoise Coco met Limoen

- 100 gr eiwit

- 80 gram fijne suiker

- 80 gram poedersuiker

- 30 gram amandelpoeder

- 50 gram coco rapé

- zeste van ½ limoen

- gehakte pistachenootjes



Bereiding:

- Spuit met een effen spuitmondje bodems op bakpapier (15 cm diameter)

- Bestrooi de bodems met fijn gehakte pistachenoten en bestrooi ze licht met bloemsuiker.

- Bak de taartbodems in de oven gedurende 10 minuten op 180 graden. De biscuit moet nog zacht zijn aan de binnenkant en krokant aan de buitenkant.

- Wanneer de biscuit is afgekoeld sauceer je die met suikerwater (+ Mandarine Napoléon toevoegen)

Ingrediënten Biscuit Genoise au Citron (biscuit als interieur van de taart):

- 90 gr eiwit

- 5 gr eiwitpoeder

- 40 gr fijne suiker

- 50 gr amandelpoeder

- 15 gr bloem

- 62 gr bloemsuiker

- zeste van 1 limoen

Bereiding:

- Klop het eiwit op met het eiwitpoeder, voeg vervolgens geleidelijk aan de suiker toe

- Zeef de bloemsuiker, het amandelpoeder en de bloem om klonters te vermijden

- Spatel dit alles bij het opgeklopt eiwit tot een mooi homogene massa

- Voeg naar smaak geraspte limoen toe

- Spuit met een effen spuitmond cirkels op bakpapier (diameter bodem van 18cm)

- Bak de biscuit op een temperatuur van 170 à 180 °

Ingrediënten crème van citroen:

- 125 gr citroensap

- 70 gram eierdooiers

- 80 gram eieren

- 75 gram fijne suiker

- 75 gram boter op kamertemperatuur



Bereiding:

- Breng alle ingrediënten, behalve de boter, al roerend op een matig vuur aan de kook

- Eens de massa gebonden is, giet je de crème zo snel mogelijk over in een nieuw recipiënt

- Voeg al roerend met een garde de boter toe in kleine stukjes

- Als de crème mooi glad is, stort je die over de tweede biscuit Genoise en zorg je ervoor dat ze mooi egaal is uitgesmeerd

- Plaats in de snelvriezer, zodat het interieur van de taart straks makkelijker ontvormd kan worden

Ingrediënten bavarois van frambozen:

- 300 gram slagroom

- 30 gram fijne suiker

- 360 gram frambozenpulp

- sap van ½ limoen

- 4 blaadjes gelatine in koud water

Bereiding:

- Klop de slagroom half op met een keukenrobot tot de dikte van mayonaise

- Smelt de gelatineblaadjes

- Giet 1/3 van de frambozenpulp onder de gelatine en meng goed

- Giet dit mengsel bij de rest van de frambozenpulp en meng opnieuw goed

- Voor een frisse smaak voeg je het sap van een halve limoen toe

- Spatel de pulp onder de slagroom

- Vul de vorm voor de taart voor de helft met de frambozenbavarois

- Duw vervolgens voorzichtig de crème van citroen met biscuit in de frambozenmousse

- Vul verder op met de rest van de frambozenmousse

- Maak de taart dicht door er de biscuit dacquoise op te leggen en plaats alles opnieuw in de snelvriezer om straks makkelijker te kunnen ontvormen

Ingrediënten rode spiegel (vooraf maken):

- 150 gram glucose

- 150 gram fijne suiker

- 75 gram water

- 100 gram gecondenseerde melk

- 8 gram gelatine in koud water

- 150 gram witte chocolade

- 5 gram rode poederkleurstof

Bereiding:

- Kook glucose, water en suiker tot een temperatuur van 103 graden op een matig vuur

- Giet deze suikerstroop bij de gecondenseerde melk en voeg de geweekte gelatine toe

- Stort deze massa op de gesmolten witte chocolade met kleurstof

- Blend of mix gedurende drie minuten zonder er lucht in te laten

- Laat rusten

- Voor gebruik: opwarmen tot 39 graden, vervolgens laten afkoelen tot 32 graden en de taart hiermee overgieten.

Afwerking:

- Ontvorm de taart

- Breng coco rapé aan rondom de taart

- Versier volgens eigen goesting met vers fruit

Bekijk de voorronde met deze feesttaart hier.