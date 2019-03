100 huizen ontruimd door brand in Hoeilaart

In Hoeilaart is vanmiddag het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. In de Kroonlaan woedde een brand aan een huis waar asbest in zit. Tien straten werden geëvacueerd. Intussen mochten de meeste mensen terug naar hun huis.

Maandagmorgen zijn in de omgeving van de Kroonlaan in Hoeilaart een tiental straten geëvacueerd omwille van een brand van een woning in deze straat die omstreeks 12u20 uitbrak. De brand is inmiddels onder controle. Alle betrokkenen, met uitzondering van de bewoners van een achttal huizen in de onmiddellijke omgeving, mogen inmiddels terugkeren naar hun woning. Bij deze brand vielen geen gewonden.

De evacuatie was het gevolg van de zogenaamde 'asbestprocedure' die werd toegepast omdat het dak van deze woning, die gebouwd werd in 1962, bedekt was met asbestschaliën. "We hebben een gespecialiseerde firma gecontacteerd die een toxicologisch onderzoek zal doen in de omgeving van de woning. Als dit onderzoek niet wijst op vervuiling dan mogen ook de bewoners van de laatste acht woningen terug naar huis", aldus burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

Nog conform de procedure, die dient gevolgd bij asbest, kondigde de gemeente Hoeilaart onmiddellijk het gemeentelijk rampenplan af. Na de evacuatie van de buurt werden een 30-tal mensen opgevangen in het Felix Sohiecentrum in het centrum van Hoeilaart. Er werd ook een oproep gelanceerd om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer van Overijse heeft nog geen weet van een mogelijke oorzaak van de brand.