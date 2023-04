100 spelers beleven week lang voetbalplezier op stage SK Vlezenbeek

Het is de derde keer dat SK Vlezenbeek de ‘Stage Eskavé’ organiseert. Voetbaltrainingen werden afgewisseld met spelletjes, maar de voetbalclub had nog veel meer in petto. “Gisteren is een freestyle voetballer zijn kunstjes komen tonen, waarna de spelers in meerdere workshops trucjes konden leren”, zegt organisator Kristof Sulmon. “Zo’n 60 kinderen hebben ook overnacht van donderdag op vrijdag. De stage wordt afgesloten met een feestje, maar eerst is er nog een wedstrijd tussen de mama’s en de trainers verkleed als vrouw.”

Foto: Facebook SK Vlezenbeek