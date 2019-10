11.11.11 voert actie voor Changemakers

Op de Grote Markt In Vilvoorde was er zaterdag een actie van 11.11.11. Het was de bedoeling om wereldwijd moedige actievoerders in de kijker te zetten. De campagne van 11.11.11 staat dit jaar dan ook in het teken van Changemakers. Dat zijn actievoerders die zich inzetten voor maatschappelijke verandering en die dat vaak doen op eigen risico.

Met een lint werden de betogers van 11.11.11 op de Grote Markt in Vilvoorde in het gareel gehouden. Het was een symbolische manier om duidelijk te maken dat in heel wat landen het democratisch speelveld alsmaar kleiner wordt. Sociaal protest wordt onderdrukt, wie onrecht aanklaagt,eindigt vaak in de gevangenis. “De ruimte voor het middenveld die is de laatste tijd aan het inkrimpen”, zegt Erik Van Mele van het 11.11.11-comité. “We zien in de wereld dat steeds meer dat milieuactivisten worden bedreigd, dat mensenrechtenbeschermers worden vermoord en daar protesteren we tegen. We vinden dat de lokale overheid, maar ook internationaal dat er maatregelen moeten worden genomen om die ruimte van sociale organisatie te beschermen.”

Meer over de actie vanavond in het nieuws op RINGtv.