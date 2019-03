125.000 euro voor meer groen

De provincie Vlaams-Brabant investeert 125.000 euro in zeven natuurprojecten in onze regio. Het geld moet de natuur versterken en ze toegankelijker en aantrekkelijker maken voor de mens.

Het gaat om natuurprojecten in Affligem, Beersel, Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Zaventem en Zemst. Het meeste geld - zo'n 22.000 euro - gaat naar de aankoop en inrichting van gronden in de Koudenbergbeekvallei. Dat maakt deel uit van het abdijlandschap in Affligem. In Ternat wordt het geld gebruikt om de geboorteboomgaard uit te breiden, in Zaventem wordt met het geld Het Steen toegankelijker gemaakt.

Kesterheide

In Gooik heeft Natuurpunt dan weer 32 are bos aangekocht op de Kesterheide. Het natuurinrichtingsplan van Natuurpunt kan daarmee meer vorm krijgen. De voorbije weken werden twee bestaande poelen afgewerkt en kwam er een derde bij. Natuurpunt heeft vandaag zo'n 30 hectare van de Kesterheide in handen.