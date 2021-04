150 jobs verdwijnen bij ExxonMobil in Diegem

In oktober van vorig jaar kondigde het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMonil aan dat het 320 jobs wilde schrappen in België. Op het hoofdkantoor in Diegem zouden 260 banen sneuvelen. Na lang onderhandelen is er nu een akkoord bereikt over een sociaal plan. Uiteindelijk verliezen in Diegem 150 werknemers hun job. Dat zal gebeuren via vrijwillig vertrek, vervroegd pensioen of gedwongen ontslagen.

De vakbonden onderhandelden een aantrekkelijke regeling voor wie vrijwillig vertrekt. Veel personeelsleden zouden daarin al interesse getoond hebben. Een werkgarantie voor de overblijvers, konden de vakbonden niet bekomen.