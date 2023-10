16 geseinde personen aangetroffen tijdens grote politieactie in Halle-Vilvoorde

Bij een grote politieactie in onze regio zijn 16 geseinde personen aangetroffen en tal van verkeersinbreuken vastgesteld. In niet minder dan acht politiezones in Halle-Vilvoorde is er de hele avond en nacht gecontroleerd.

De grote politieactie bestond uit patrouilles en gerichte controles op plekken waar de voorbije weken veel diefstallen gebeurden of waar drugstrafikanten passeren. Van het Pajottenland over de Zennevallei tot in Kraainem, in het totaal zijn meer dan 100 agenten ingezet. "We zijn eigenlijk op zoek naar daders van drugsfeiten, inbraken, andere diefstallen, geseinde personen en we proberen die op heterdaad te betrappen", zegt Bram Beerden van de politiezone Wokra.

In het totaal controleerden de politiediensten 382 personen, 181 voertuigen en 12 treinen gecontroleerd. Er gebeurden 22 inbeslagnames, waarvan 14 druggerelateerd. Het ging voornamelijk om gebruikershoeveelheden cannabis. De grootste inbeslagname betrof 16,7 gram cannabis. Daarnaast werden ook onder andere een verboden mes en twee bussen pepperspray in beslag genomen.

"Naast acht politiezones hebben ook de luchtvaart- en scheepvaartpolitie aan de actie deelgenomen, maar ook de wegpolitie, spoorwegpolitie. De acties konden ook rekenen op de hulp van drugshonden en luchtsteun", zegt Liesbeth Van Isterbeek van de Federale Politie. "Door de onderbemanning bij de lokale politiekorpsen in Halle-Vilvoorde zijn dit soort acties heel belangrijk. Door samen grootschalig op het terrein aanwezig te zijn, kunnen we echt wel werken aan de veiligheid."