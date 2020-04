1.600 bevestigde besmettingen in Halle-Vilvoorde

Het aantal mensen in Halle-Vilvoorde dat sinds de uitbraak positief getest heeft op het coronavirus, bedraagt momenteel iets meer dan 1.600. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. Het gaat weliswaar om een onderschatting van het totaal aantal besmettingen, want lang niet iedereen die ziek is of was, wordt getest.

Het wetenschappelijk instituut Sciensano geeft sinds enige tijd een dagelijkse update van het aantal bevestigde coronabesmettingen per gemeente. Daaruit blijkt dat intussen in onze regio 1.623 mensen positief getest hebben op het coronavirus. In absolute cijfers tellen Asse (122), Vilvoorde (110) en Halle (107) de meeste besmettingen. Weinig besmettingen zien we dan weer in het Pajottenland. In Bever heeft nog niemand positief getest en ook in Herne (7), Gooik (10) en Pepingen (14) zijn er weinig bevestigde besmettingen. Rusthuis Strijland in Gooik kreeg van de Vlaamse overheid testkits om alle 31 bewoners te testen. Niemand testte positief.

Als we kijken naar het aantal bevestigde besmettingen per 1.000 inwoners zien we dat Kapelle-op-den-Bos het zwaarst getroffen is. De gemeente telt 7,54 besmettingen per 1.000 inwoners en haalt daarmee net de top-10 van zwaarst getroffen gemeenten in ons land. Mogelijk hebben de vele besmettingen in woonzorgcentrum Akapella iets te maken met het hoge cijfer. In het woonzorgcentrum stierven de voorbije weken zeker 13 bewoners aan het coronavirus.

In Den Bogaet in Humbeek, bij Grimbergen, bezweken tot nu 15 bewoners aan het virus. In de Groene Linde in Sint-Genesius-Rode gaat het om 4 bewoners, in Dilhome (Dilbeek) en Filfurdo (Vilvoorde) 3 bewoners en in Floordam in Melsbroek 2 bewoners. De Halse woonzorgcentra Lucie Lambert en De Maretak moesten de voorbije weken afscheid nemen van 38 bewoners, al is het niet geweten hoeveel van hen besmet waren met het coronavirus.