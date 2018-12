2018 is nieuw recordjaar voor files

Dit jaar is de filedruk in Vlaanderen opnieuw toegenomen. Dat becijfert het Vlaams Verkeerscentrum. Het voorbije jaar stonden we maar liefst 1.588 uur in files van meer dan 100 kilometer. Dat zijn omgerekend 66 volledige dagen, 7 meer dan vorig jaar.

De filedruk neemt vooral toe in de daluren, tussen 10 uur en 15 uur. Wie dan op bepaalde plekken op de Ring rond Brussel rijdt, maakt steeds vaker kans om in een file terecht te komen. Dat is al jaren een trend, maar wordt dit jaar nog versterkt door het goede weer. Dat bracht veel meer verkeer op de been en voor vrijetijdsverplaatsingen nemen we nog vaak de auto.

Het aantal echt lange files bleef uit, opnieuw dankzij dat weer. Door het droge 2018 was er amper 5 uur meer dan 400 kilometer op de Vlaamse wegen. Regen en sneeuw veroorzaken namelijk zware ochtend- en avondspitsen, maar die kregen we afgelopen jaar gelukkig niet te vaak.

Naast het weer zijn er nog andere oorzaken van de toenemende filedruk. Zo zijn er opvallend veel bestelwagens die de laatste jaren over de Vlaamse wegen denderen. De e-commerce maakt dat er vandaag 45% meer bestelwagens ingeschreven zijn dan 15 jaar geleden.

Ook het aantal ingeschreven wagens stijgt nog elk jaar, al leggen we wel minder kilometers af per jaar. In 2009 was dat nog gemiddeld bijna 15.900 kilometer per inwoner, vorig jaar minder dan 14.770 kilometer.

Dé grote winnaar is de fiets. Door betere fietspaden en fietssnelwegen, maar mogelijk omdat we de files beu zijn, is het gebruik van de fiets als woon-werkvervoersmiddel aanzienlijk gestegen.