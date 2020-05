230 miljoen euro Vlaams geld voor Vlaams-Brabantse verkeersinfrastructuur

Minister Peeters maakt 180 miljoen euro vrij voor het project Werken aan de Ring. “Zo wordt de brug over de Ring van de Henneaulaan in Zaventem aangepakt: de brug wordt dubbel zo breed en er komen vrijliggende fietspaden en een vrije busbaan. Voor het viaduct van Vilvoorde wordt 54 miljoen euro voorzien voor de eerste fase van de sanering en de verstevigingen aan het viaduct”, legt Peeters uit. “Daarnaast gaat om twee fietstunnels voor de fietssnelweg langs het kanaal in Vilvoorde en Grimbergen, een fiets- en voetgangersbrug over de Leopold III-laan in Machelen en de fietssnelweg F2 langs de spoorlijn in Dilbeek. “ Verder wordt er ook geïnvesteerd in onder meer Mobipunten, de Ringtrambus, de rondweg in Asse, en het eco-recreaduct aan Gravendreef en de fietshelling aan de Welriekende Dreef, allebei in Hoeilaart.