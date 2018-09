28.000 deelnemers voor Gordelfestival

De stralende zon en het uitgebreide programma op maat van gezinnen overtuigde een pak mensen om af te zakken naar het provinciedomein van Huizingen en focusgemeente Tervuren. Naar schatting 28.000 mensen namen deel aan het Gordelfestival. “De

blikvanger was de allereerste Tourist Run doorheen het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Ook de andere fiets- en wandeltochten waren bijzonder populair en vestigden op een sportieve manier de aandacht op het Vlaamse karakter van de streek rond Brussel”, zegt Eddy Frans, directeur van vzw de Rand, coördinator van het Gordelfestival. Zes pelotons van 125 renners reden de 100 kilometer onder politiebelegeiding doorheen de Vlaamse Rand. In Tervuren was ook de wieltjeswandeling erg populair.

Het provinciedomein van Huizingen was omgetoverd in één groot kinderdorp met animatie en muziek. Van daaruit vertrokken ook onder meer de Proef De Streek-fietsroutes die de fietsers langs de lokale brouwerijen leidden. Ook die konden heel wat mensen bekoren. Behalve een aantal kleine valpartijen verliep het Gordelfestival zonder incidenten.