Machelen, Vilvoorde en Brussel willen volwaardige waterbus als transportmiddel voor pendelaars

Het is 1 mei vandaag, de dag waarop de Waterbus opnieuw uitvaart. Maar waar de Waterbus nu vooral bedoeld is voor recreatief gebruik, willen Machelen, Vilvoorde en Brussel een volwaardige en structurele dienstverlening van het vervoer over water. “Het potentieel van het Zeekanaal Brussel-Schelde als duurzaam en efficiënt transportmiddel is evident,” klinkt het in een persbericht. “Dat wordt dagelijks bewezen voor het goederentransport en tijdens de zomer ook met de Waterbus.”

De lokale besturen halen aan dat ze pendelvervoer over het water ook zien als alternatief voor de filedruk en de extra overlast door de werken aan de Ring. “We leven vandaag al in de meest filegevoelige regio van het land en stevenen af op een verkeersinfarct,” aldus burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. “De Vlaams overheid moet volgens ons alles op alles zetten om duurzame verkeersmogelijkheden te voorzien. Een snelle waterbus tussen de hoofdstad en de Rand is er daar één van.” In eerste instantie kijken de betrokken partijen naar het traject Vilvoorde-Brussel. De afstand tussen het Vilvoordse Asiat Park en metrohalte Ijzer in Brussel bedraagt 11 kilometer. “Maar er zijn wellicht nog opties om verder te varen”, klinkt het.

Het idee van een structurele waterbus ontstond binnen het project Buda+. Daarbij engageren 15 partners, onder wie Vilvoorde, Machelen en Brussel, zich om het oude industriegebied te herontwikkelen.