Strandzone Hofstade opent met tal van nieuwigheden

Het domein in Hofstade is één van de 14 sport- en recreatiesites van Sport Vlaanderen. De komende jaren wordt het uitgebouwd tot hét zwem- en watersportcentrum van Vlaanderen. Zo komt er een gloednieuw complex met onder meer een bad van 50 meter lang en 25 meter breed: het eerste olympische zwembad van Vlaams-Brabant. Er wordt ook een instructiebad en een surfbad voorzien. Maar daarnaast investeert Vlaams minister van Sport Weyts ook in de bestaande infrastructuur van het domein van Hofstade, waar al een zwemvijver met strand is.

Het strand van het domein in Hofstade is nu grondig vernieuwd. Er zijn in open water nu 10 nieuwe zwembanen van elk 50 meter lang en 7 nieuwe zwembanen van elk 100 meter lang. Jong en oud kan voortaan ook terecht in een nieuwe omniwatersportzone, bijvoorbeeld voor waterpolo en kajakpolo. Toeschouwers kunnen alles volgen vanop een gloednieuwe zittribune. Bezoekers kunnen ook over een nieuwe steiger wandelen over het water. Gezinnen met kinderwagens of mensen in een rolstoel kunnen dan weer vlotter over het strand dankzij vier extra aangelegde paden. In het totaal werd er meer dan € 2 miljoen geïnvesteerd.

“We investeren in sportkwaliteit en dus ook in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur”, zegt Weyts. “Zwemmen in open water zit in de lift – en daar spelen we op in. Openwaterzwemmers zullen echt hun hartje kunnen ophalen in Hofstade”.