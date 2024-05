Halle is een jaar lang in de ban van Louis Thevenet, de kunstschilder die 150 jaar geleden werd geboren en de laatste 14 jaar van zijn leven in de Mariastad woonde en werkte. De blikvanger van het Thevenetjaar is een retrospectieve tentoonstelling. Een eerste deel, waar we eerder al verslag van brachten, loopt in museum Den Ast. Vandaag ontdek je het tweede luik, in Villa Servais.