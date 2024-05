Stad legt na resultaten audit strafklacht neer in fraudezaak Vilvoorde City

Bij Vilvoorde City kwam de voorbije maanden een dubbele vorm van oplichting aan het licht. De club liet gezinnen met een zogenaamde Vrijetijdspas – waarmee kinderen uit een kwetsbaar milieu een korting van 80 procent krijgen op het lidgeld – toch honderden euro per jaar te veel betalen. Ook werd de stad Vilvoorde rechtstreeks opgelicht, omdat de club via frauduleuze spelerslijsten ook jaarlijks tienduizenden euro aan onterechte subsidies binnenrijfde.

Audit

De stad liet in eerste instantie een audit uitvoeren door Audit Vlaanderen. Die werd zopas afgerond en besproken in het college. “De resultaten bevestigen de vaststellingen die we zelf al gedaan hadden”, legt burgemeester Bonte uit. “Van de 186 namen op de ledenlijst die vorig jaar is ingediend bij de stad was maar een derde aangesloten en verzekerd bij Voetbal Vlaanderen. Dat gaat dan alleen nog maar over vorig jaar. Wat zeer onduidelijk is, is wat de jaren ervoor gebeurd is en hoeveel mensen er te veel betaald hebben. Wij denken: ongeveer iedereen. Omdat een audit maar beperkte mogelijkheden biedt, beslisten we met het college om een strafklacht neer te leggen.”

30 dagen

Ondertussen krijgt Vilvoorde City 30 dagen tijd om de subsidies die ze onterecht gekregen hebben van de stad terug te geven en alles wat gezinnen onterecht te veel betaald hebben terug te storten. “Het is eveneens onduidelijk over welke bedragen dit allemaal gaat. Natuurlijk hebben wij geen zicht op wat mensen concreet betaald hebben omwille van de privacy. Voetbal Vlaanderen kan zonder gerechtelijk mandaat ook geen gegevens ouder dan vorig jaar vrijgeven. Een onderzoeksrechter kan dit echter wel nagaan.”

Klachten

Via verschillende kanalen zijn er intussen klachten van ouders binnengekomen bij de stad. “Het blijft een ellendige vaststelling dat men armoedegeld op die manier onterecht geïnd heeft. Dat men de families waarvoor het bestemd is daarbovenop nog extra laat betalen, maakt het nog veel erger. We willen dat elke euro uit het armoedebudget terecht komt waar hij voor bedoeld is, met name ter ondersteuning van gezinnen die in een kwetsbare situatie zitten maar waarvan we willen dat de kinderen toch nog kunnen blijven sporten.”

Ontslag

Intussen blijkt dat Faruk Akkus, die als voorzitter de gebeten hond was in het dossier, zijn ontslag indiende en niet meer in het bestuur van Vilvoorde City zit. “Dat is zo verschenen in het Belgisch Staatsblad,” weet Bonte. “De nieuwe voorzitter is de broer van Faruk Akkus. Hij maakt samen met een viertal anderen het nieuwe bestuur uit. We gaan nu contact zoeken met hen en hopen oprecht dat de club dit kan rechttrekken. Daarom krijgen ze nu ook een extra maand tijd om elke euro te verantwoorden en de gezinnen terug te betalen.” Faruk Akkus, die volgens de website van de club nog steeds de contactpersoon is bij Vilvoorde City, was niet bereikbaar voor een reactie.