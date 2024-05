Vilvoorde viert Dag van de Arbeid: "Solidariteit is belangrijk"

Na de Jaarmarkt en de Troostkermis blijft Vilvoorde in de ban van feest. Gisterenavond waren er concerten in het vrij recent ingehuldigde Volkshuis in de Mechelsestraat. Vandaag is er muziek op de Grote Markt. Traditiegetrouw houden socialisten op de Dag van de Arbeid ook toespraken. In Vilvoorde nemen burgemeester Hans Bonte, federaal minister en lijsttrekker voor de Kamer in Vlaams-Brabant Frank Vandenbroucke en Steven Marchand, provinciaal secretaris van het ABVV het woord.