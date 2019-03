3 Weken lang werken aan Ring in Drogenbos

Vanaf 18 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met een structureel onderhoud van de Ring rond Brussel in Drogenbos, ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Ruisbroek. Over een afstand van 1 kilometer worden zowel de binnen- als de buitenring over de volledige breedte van de rijweg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De werken zullen 3 weken duren.