30 feesttrajecten met de bus op oudejaarsnacht

“Normale vervoerbewijzen zijn geldig, ook op de Feestbussen. Maar wie op oudejaarsnacht of nieuwjaarsdag voordelig wil reizen, kiest voor het speciale oudejaarsnachtbiljet of sms-oudejaarsticket”, legt Sonja Ioos van De Lijn uit. “Voor 4 euro neem je zo vaak je wil bus of tram van De Lijn. Van de Feestbussen 245 Brussel - Wemmel - Merchtem - Opwijk en 288 Mechelen - Kapelle-op-den-Bos kan je zelfs gratis gebruikmaken, dankzij de steun van de gemeenten Opwijk, Merchtem, Wemmel en Kapelle-op-den-Bos.” Ook Asse, Beersel, Dilbeek, Halle, Lennik, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde en Zemst en de Intergemeentelijke preventiedienst Pajottenland doen een duit in het zakje om het tarief van de feestbus democratisch te houden.

In de Vlaamse Rand en het Pajottenland kun je op de volgende trajecten mee met de feestbus:

116 Dilbeek - Ternat - Sint-Katharina-Lombeek

128 Leerbeek - Lennik – Dilbeek – Brussel

154 Halle - Alsemberg – Beersel - Lot

156 Halle - Essenbeek - Lembeek - Breedhout

160 Lennik - Gooik - Herne - Galmaarden - Bever

163 Lennik - Pepingen - Halle

170 Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Brussel

172 Ruisbroek - Sint-Pieters-Leeuw - Lennik

214 Aalst – Hekelgem - Asse – Brussel

245 Brussel - Wemmel - Merchtem - Opwijk

282 Vilvoorde - Zemst - Mechelen

288 Mechelen - Kapelle-op-den-Bos

Meer informatie vind je op www.delijn.be/oudejaar. Feest ze!