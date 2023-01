34 miljoen euro voor extra schoolbanken in Vlaamse Rand

De Vlaamse Regering investeert de komende twee jaar 34 miljoen euro in extra schoolbanken ind e Vlaamse Rand. Minister van Onderwijs Ben Weyts wil op die manier iets meer dan 2.000 extra plaatsen creëren in onze regio. “ In de Vlaamse Rand hebben we echt dringend bijkomende schoolbanken nodig. Ik steek daarvoor mijn nek uit.”

Heel wat steden en gemeenten in de Vlaamse Rand hebben nood aan extra schoolbanken. De capaciteitsmonitor toont aan dat wordt er tegen het schooljaar 2027-2028 een tekort verwacht wordt aan banken. De komende twee jaar wordt daarom bijna 34 miljoen euro geïnvesteerd in 2.056 extra schoolbanken in de Vlaamse Rand. De scholen in de regio Dilbeek krijgen daar 15 miljoen euro voor, de regio Vilvoorde krijgt bijna 9 miljoen euro, Grimbergen en Halle elk zo’n 5 miljoen euro.

“Goede infrastructuur is vitaal voor de onderwijskwaliteit. Vooral in het secundair onderwijs is er grote nood aan extra capaciteit. Daar zetten we dan ook sterk op in”, zegt minister Weyts. “De onderwijskwaliteit kan niet verhogen zonder te voorzien in de gepaste infrastructuur. Concreet komen er 900 plaatsen bij in het basisonderwijs en 1.155 in het secundair onderwijs.