37 scholen in Halle-Vilvoorde doen mee aan Open Scholendag

In heel Vlaanderen schreven 551 scholen zich in voor de eerste editie van de Open Scholendag op 12 mei. 37 daarvan zijn scholen in Halle-Vilvoorde. Op het lijstje staan onder meer het Regina Caeli Lyceum in Dilbeek, het Sint-Victorinstituut in Beersel, het OLV-instituut in Sint-Genesius-Rode, Don Bosco en het Heilig Hart&College in Halle, het Virgo Sapiensinstituut in Londerzeel, Het College in Vilvoorde, het SGI in Lennik en ZAVO in Zaventem.

"Potentiële leraren krijgen op 12 mei de kans om een dag te proeven van het lerarenberoep: lessen of een vakvergadering volgen, toezicht houden, overleggen of een handje toesteken ... en tussendoor vragen stellen aan ervaren leraren over wat lesgeven nu echt inhoudt zodat ze een realistische kijk krijgen", legt minister Weyt uit. "Studenten van de lerarenopleiding en laatstejaars secundair onderwijs die interesse hebben om een lerarenopleiding te volgen kunnen deelnemen. Mensen die al een andere baan hebben maar nadenken over een overstap naar het onderwijs kunnen al hun vragen stellen aan mensen die met beide benen in de praktijk staan."

Meer info vind je op www.openscholendag.be.