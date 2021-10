70 voetbalvelden aan extra groen voor Vlaamse Rand

Negen groene projecten in de Vlaamse Rand worden ondersteund door de Vlaamser regering. “We zorgen voor méér natuur én voor meer toegang tot die natuur,” zeggen de ministers. “De Rand is Vlaams en steeds meer groen.”

In Beersel worden enkele percelen bebost om zo een stuk van het verdwenen Zitterbos in ere te herstellen. In dilbeek wordt werk gemaakt van het Mullebos: een nieuw ecologisch bos tegen de grens met Brussel. In onder meer Vilvoorde en Hoeilaart worden er nieuwe parkzones aangelegd. “Vroeger waren we al blij dat we het bestaande groen konden behouden, nu gaan we een stap verder: we zorgen ook voor bijkomend groen,” aldus Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Weyts.

Overzicht projecten