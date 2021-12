In Hofstade bij Zemst is gisteren een 76-jarige man overleden nadat hij in de Leuvense vaart terecht is gekomen. De man kwam ten val met de fiets en viel in het water.

76-jarige man overleden na val in Leuvense vaart in Hofstade

Het incident vond rond de middag uur plaats aan de Vaartdijk ter hoogte van de Muizenstraat. De brandweerkorpsen van Mechelen en Leuven kwam meteen massaal ter plaatse met een duikersteam. De man kon uit het water gehaald worden en werd nog gereanimeerd maar is uiteindelijk overleden. Over de omstandigheden was aanvankelijk nog heel wat onduidelijkheid. Zo lag de fiets van het slachtoffer lag nog op de oever.

“Het gaat om een man uit het Leuvense. Het onderzoek loopt maar we gaan voorlopig uit van een spijtig ongeval”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Na een val met de fiets is de man in het water terechtgekomen. Er zijn geen aanwijzingen van een misdrijf. Het lijkt erop dat er een medische oorzaak is.”