90-jarige vrouw zwaar mishandeld tijdens home-invasion

In Grimbergen is dinsdag een 90-jarige vrouw het slachtoffer geworden van een home-invasion, dat is vernomen bij het parket van Halle-Vilvoorde. Het slachtoffer werd gewurgd en zou ook aangerand zijn door de dader.

“Dinsdag werd een 90-jarige vrouw omstreeks 16.30 u het slachtoffer van een gewelddadige home-invasion in haar woning in Grimbergen aan de Romeinsesteenweg”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Het slachtoffer stelt dat ze door een onbekende persoon werd gevolgd terwijl ze van de winkel kwam en éénmaal thuis aangekomen, werd ze overmeesterd, in elkaar geslagen en vastgebonden. De dader zou het slachtoffer hierop hebben gewurgd tot ze het bewustzijn verloor. Er zouden eveneens aanwijzingen zijn van seksueel misbruik. Nadat de dader de vlucht had genomen met de gsm, de portefeuille en de sleutels van het slachtoffer, kon ze zich bevrijden en om hulp roepen. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Momenteel is ze niet in levensgevaar. Het verder onderzoek werd toevertrouwd aan de FGP Halle-Vilvoorde. Voorlopig werd er nog niemand gearresteerd.”