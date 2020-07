Aantal besmettingen blijft ook in Halle-Vilvoorde stijgen

Ook in onze regio merken we een duidelijke stijging van het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus. De voorbije weken lag dat aantal in onze regio per week rond de 20, vandaag is dat gestegen tot 38. Vermoedelijk ligt het effectief aantal nog hoger, want op de cijfers van Sciensano zit vertraging. Dat leidt tot de nodige kritiek.

"De situatie is echt niet goed", zei eerste minister Sophie Wilmès (MR) eergisteren op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad. Het stijgend aantal besmettingen lijken haar alleen maar gelijk te geven. Het gemiddeld aantal besmettingen per dag ligt vandaag in ons land op 115, een derde meer in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Verschillende virologen vrezen dat ons land aan het begin staat van een tweede golf.

Ook in onze regio zien we die stijgende trend. De voorbije weken waren twee op de drie gemeenten coronavirusvrij, vandaag zien we in 19 van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde opnieuw één of meerdere bevestigde besmettingen. Grimbergen steekt er bovenuit en wordt extra in de gaten gehouden door Sciensano. Verder werden de voorbije zeven dagen drie bevestigde besmettingen vastgesteld in Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw en Linkebeek.

In Asse, Dilbeek, Machelen en Overijse gaat het om twee besmettingen. In Beersel, Halle, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Ternat, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem gaat het om één besmetting. Al ligt het aantal mogelijk hoger, want op de cijfers van Sciensano zit enkele dagen vertraging. Dat leidt tot kritiek bij lokale besturen, die sneller cijfers willen om eventuele uitbraken veel gerichter te kunnen aanpakken.