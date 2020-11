Aantal besmettingen in Halle-Vilvoorde daalt

De meeste besmettingen in onze regio blijven uit de Vlaamse Rand komen, goed voor 7 op de 10 positieve tests in Halle-Vilvoorde. De voorbije week telde Vilvoorde met 352 bevestigde besmettingen de meeste positieve gevallen in onze regio. Ook in Dilbeek (337), Sint-Pieters-Leeuw (259), Asse (259) en Grimbergen (230) blijft het aantal besmettingen hoog. Toch liggen de cijfers beduidend lager dan de weken ervoor. Gemiddeld kregen 570 inwoners per dag te horen dat ze besmet raakten met het coronavirus. De week ervoor waren er dat nog meer dan 1.000.

“Het is duidelijk dat de maatregelen en de inspanningen die mensen leveren, vruchten beginnen af te werpen”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, “maar de weg naar beneden is nog lang. We zullen het huidige nog lang moeten volhouden om in veiliger vaarwater te komen.” Ook professor Dirk Devroey uit Overijse is hoopvol. “De cijfers gaan de goede richting uit. Als we ons nu aan de maatregelen blijven houden dan denk ik dat een eindejaarsfeest binnen beperkte familiekring mogelijk moet zijn”, beweert Devroey.

2 op de 10 mensen die zich de voorbije week liet testen in Vlaams-Brabant, testten positief. In totaal werden er bijna 35.000 testen in onze provincie afgenomen. Ook in de ziekenhuizen stabiliseert de situatie zich stilaan, al blijft de druk bijzonder hoog. In het UZ Brussel worden momenteel 100 COVID-patiënten verzorgd, waarvan 25 op Intensieve Zorgen. Begin deze week lagen er nog 118 COVID-patiënten in het Brusselse ziekenhuis.