Aantal jobs in horeca in Vlaams-Brabant gehalveerd

Het aantal jobs in de horeca in Vlaams-Brabant is gehalveerd tegenover begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenleverancier Acerta. De helft van horecapersoneel was tijdens de maand juni ook nog altijd minstens een dag tijdelijk werkloos.

Acerta vegeleek voor de analyse de gegevens van 1.387 werknemers in dienst bij 316 horeca-werkgevers in Vlaams-Brabant. Daaruit blijkt dat cafés en restaurants veel harder werden getroffen zijn dan hotels en andere verblijfsaccommodaties. 6 op de 10 vaste werknemers in de horeca waren in april en mei één of meerdere dagen tijdelijk werkloos. In juni was dat de helft. Het zwaarst getroffen zijn de flexijobbers en jobstudenten. Zo zijn er momenteel amper flexijobbers aan de slag in de horeca en zowat de helft minder jobstudenten.

"Als we herstel mogen verwachten, dan moeten we dat ook eerst zien in de tijdelijke werkloosheidscijfers. Pas als die zullen zijn gedaald, zullen we flexijobbers en studenten naar de horeca zien terugkomen", zegt Patrick Demuylder, kantoordirecteur van Acerta Leuven-Dilbeek-Zaventem. "Wellicht zien we in de horeca ook weer studenten bijspringen. Maar zij die het eerste zijn uitgevallen, de flexijobbers, zullen wellicht het laatst terugkeren. Het verlies van hun bijverdienste zien deze flexibele medewerkers niet gecompenseerd.”

Acerta merkte op dat de tewerkstelling in de horeca in Vlaams-Brabant in juni naar een dieptepunt zakte. Er waren toen de helft minder jobs tegenover begin dit jaar. De situatie leek zich in juli licht te herstellen door het toerisme. Mogelijk krijgt die heropleving van de tewerkstelling in onze provincie nu opnieuw een dreun door de strengere maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.