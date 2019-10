Aantal winkels blijft dalen

In 2009 telde Halle-Vilvoorde net geen 3.300 winkels. Dit jaar is dat aantal gezakt tot zo'n 2.760, een daling met 16%. In heel Vlaanderen zijn de voorbije tien jaar 10.000 winkels verdwenen. Winkelexpert Gino Van Ossel zegt in De Tijd dat vooral e-commerce een oorzaak is van de daling. "Mensen kopen steeds vaker kleding, elektronica en boeken op het internet. Daardoor daalt ook het aantal passanten in winkelstraten", aldus Van Ossel in De Tijd.

Winkels verliezen dus niet alleen rechtstreeks klanten aan de e-commerce, minder passanten veroorzaken ook lagere verkoopscijfers bij andere winkels. Verder verdwijnen vooral de kleinhandel, krantenwinkel en horeczaken. Van Ossel merkt ook een veranderend koopgedrag bij de consument. Prijs-kwaliteit is minder belangrijk geworden, producten moeten vooral modieus zijn. Dat verklaart volgens hem de opkomst van de grote, goedkope winkelketens.

Een kwart van alle winkels in Halle-Vilvoorde vandaag maken volgens Locatus deel uit van een keten. In sommige gemeenten stijgt dat aantal zelfs tot meer dan de helft. Die ketenwinkels bevinden zich vooral op drukke invalswegen - denk in onze regio aan de Brusselsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw, Assesteenweg in Ternat of Haachtsesteenweg in Kampenhout - en verdringen vooral de kleinere winkels in de dorpscentra.