Aardappeloogst in gevaar door vriesweer

De aanhoudende vorst heeft gevolgen voor de landbouwers in onze regio. Hun laatste aardappeloogst is door de vrieskou helemaal bevroren en valt niet meer te redden. Dat terwijl de boeren er al een wisselvallig teeltseizoen hebben opzitten. Landbouwer Pieter uit Borchtlombeek in Roosdaal kan ervan meespreken.

De vorst van de afgelopen dagen hakt er bij landbouwer Pieter Vanwilderode uit Borchtlombeek stevig in: “We hebben nog verschillende hectaren aardappelen in de grond staan, nog zo’n 10% van ons areaal staat momenteel nog in de grond. Met de vorst van de afgelopen nachten, vrees ik dat dat areaal definitief verloren zal zijn.”

Ook andere landbouwers in onze regio zijn getroffen door de vrieskou en de schade kan oplopen want een hectare aardappelen kost al snel zo’n 6000 euro. Het deel van de oogst dat wel gelukt is, beschermt Pieter dan ook zo goed mogelijk tegen de koude in een speciale loods. Ventilatiesystemen zorgen ervoor dat de aardappelen op een continue temperatuur van 7,8 graden in goede omstandigheden bewaard kunnen worden.

Een reportage in ons nieuws.