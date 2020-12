Achtervolging eindigt met crash in Zemst

In Zemst vond gisterenavond een spectaculaire politie-achtervolging plaats. De wegpolitie achtervolgde vanop de E19 een wagen met Nederlandse nummerplaat tot in de Jacob Jordaenslaan in Zemst. Daar crashte de bestuurder tegen een trapje aan een woning en vluchtte hij te voet weg.

De schade aan de woning is aanzienlijk. De brandweer kwam ter plaatse omdat de wagen begon te smeulen, maar niemand raakte gewond. De bestuurder werd later die avond opgepakt in een aanpalende tuin in de Jordaenslaan. Hij bleek de wagen gestolen te hebben in Nederland.