Achtste veroordeling hangt Anthony B. uit Pepingen boven het hoofd

Anthony B., die in 2012 als minderjarige betrokken was bij de dood van Priscilla Sergeant uit Huizingen, riskeert opnieuw te worden veroordeeld voor feiten van diefstal en geweldpleging. De nog maar 24-jarige man riskeert daarmee zijn achtste veroordeling achter zijn naam te krijgen sinds hij meerderjarig werd. Het parket van Halle-Vilvoorde eist ditmaal 33 maanden cel.

De twintiger moest zich woensdagnamiddag voor de strafrechter verantwoorden voor twee incidenten waarbij hij geweld zou hebben gebruikt en een resem inbraken. In maart van vorig jaar kreeg hij het aan de stok met een bewakingsagent van een warenhuis in Sint-Pieters-Leeuw, waarna hij de man een trap en een kopstoot zou hebben toegediend. In de daaropvolgende zomer moest de politie opnieuw tussenkomen toen Anthony B. betrokken was bij een burenruzie op het adres van zijn moeder. Toen de politie-inspecteurs ter plaatse kwamen, stond de beklaagde vanop zijn balkon de buurman te bedreigen met een vuurwapen. Toen de politie de situatie probeerde te de-escaleren, probeerde de twintiger zijn buurman te lijf te gaan met een bezem. De aanwezige politiemensen wilden hem tegenhouden, maar hij verzette zich hevig en zou daarbij uitgehaald hebben naar de agenten. Voor die twee gewelddelicten vorderde de openbaar aanklager 18 maanden cel. Daarnaast moest de man zich ook verantwoorden voor een aantal inbraken in garageboxen. Hij zou daarbij aan de haal zijn gegaan met werkmateriaal ter waarde van 3.000 euro. De beklaagde geeft de feiten toe en zegt dat hij in geldnood zat en niets kon kopen voor zijn kinderen, die op dat moment 2 en 4 jaar oud waren.

Hoewel Anthony B. reeds zeven correctionele veroordelingen opliep, komt hij nog steeds in aanmerking voor een straf met uitstel. Zijn advocaat vroeg de rechtbank dan ook om hem die gunst te verlenen. “Mijn cliënt heeft al gewerkt en heeft getoond dat hij hard kan werken”, pleitte meester Cécile Kenis. “Het is van het grootste belang dat hij begeleid wordt voor zijn agressieproblematiek, een probleem dat voortkomt uit de gebeurtenissen met Priscilla Sergeant.” De rechter nam de zaak in beraad en zal op 18 november een uitspraak doen.

De 14-jarige Priscilla Sergeant stierf in 2012 nadat ze een hele avond gepest en mishandeld werd door een buurman en twee minderjarige buurjongens. Ze werd geslagen en gedwongen om peper, medicatie, tabasco en urine te drinken en overleed in haar slaap. Haar lichaam werd nadien door de drie daders gedumpt in een veld enkele kilometers verderop. De buurman ontnam zichzelf van het leven in de loop van het onderzoek, de twee buurjongens, onder wie Anthony B., kwamen er uiteindelijk van af met een berisping.