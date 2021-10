Afbraak De Lammekes versneld begonnen: "onveilig en vandalisme"

In Grimbergen zijn de afbraakwerkzaamheden van het openluchtzwembad De Lammekes vervroegd begonnen. Meer dan 40 jaar was het zwembad een begrip in Grimbergen en omstreken, maar in 2019 ging de gemeente over tot de sluiting omdat de kosten te hoog opliepen.

"In 2019 werden we geconfronteerd met het feit dat we heel veel geld zouden moeten investeren om het zwembad conform de regelgeving in orde te brengen," aldus waarnemend burgemeester Philip Roosen (N-VA). "Omdat we nog een ander zwembad hebben in Grimbergen, hebben we besloten die investeringen niet te doen en maximaal in te zetten op het andere bad."

De gemeente werkt momenteel een RUP uit en onderzoekt een nieuwe bestemming voor de site. "Dat zal voor een groot stuk recreatie zijn," licht Roosen toe.

De gemeente voert de afbraakwerken alvast versnel uit om twee redenen: "Ondertussen zaten we hier met een verlaten site die niet meer veilig was en waar toch wel wat vandalisme gebeurde. Om die reden hebben we beslist de site versneld af te breken en helemaal op te kuisen," besluit Roosen.